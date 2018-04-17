ناورت: نرغب من الآخرين بعمل أكبر في سورية والعراق

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت الثلاثاء إن واشنطن ترغب في أن ترى دولا أخرى تقوم بعمل أكبر سواء في سورية أو العراق أو غيرها من الدول. وذلك في تعليق لها على التقارير التي تحدثت عن طلب الولايات المتحدة من دول عربية إرسال قوات إلى سورية.

وردا على سؤال لقناة "الحرة" عما إذا كانت واشنطن تريد من الدول الخليجية أن تدفع أموالا لإعادة إعمار سورية أو دعم الوجود الأميركي فيها أو إرسال قوات إليها، أجابت "لا أريد التعليق على تفاصيل محددة. نجري محادثات دبلوماسية عديدة كل يوم. وبشكل عام نرغب في رؤية قيام دول أخرى بعمل أكبر والمساهمة في التكلفة الإجمالية".

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد صرح الثلاثاء بأن المملكة عرضت إرسال "قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سورية"، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للمشاركة في تحالف كهذا إذا عرض عليها الأمر.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تسعى لتشكيل قوة عسكرية عربية لتحل محل القوات الأميركية في سورية بعد هزيمة داعش.

وأشار المسؤولون إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد جون بولتون اتصل بالقائم بأعمال مدير الاستخبارات المصرية لاستطلاع رأي القاهرة في المساهمة بتلك القوات.