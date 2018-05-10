عقوبات أميركية جديدة ضد إيران

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات جديدة على إيران، بعد أيام فقط من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

وشملت العقوبات الأميركية الجديدة ستة أشخاص ينتمون لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وثلاثة كيانات إيرانية أخرى.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن إن الجهات المستهدفة جزء من شبكة ضخمة لتبادل العملة يديرها الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف في بيان "لقد أساء النظام الإيراني ومصرفه المركزي الوصول إلى كيانات في الإمارات العربية المتحدة للحصول على الدولار الأميركي لتمويل أنشطته الخبيثة، بما في ذلك تمويل وتسليح جماعاته الإقليمية بالوكالة، من خلال إخفاء الغرض الذي تم اقتناء الدولارات من أجله".