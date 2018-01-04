واشنطن تتوقع المزيد من 'الانتهاكات الفظيعة' في إيران

توقعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي الأربعاء أن تشهد الأيام المقبلة حصول المزيد من "الانتهاكات الفظيعة" بحق المتظاهرين الإيرانيين.

وقالت هايلي في إيجاز صحافي في الأمم المتحدة الأربعاء إن الحريات التي يصونها ميثاق الأمم المتحدة تتعرض للانتهاك في إيران.

وشددت على أن واشنطن ستقف مع الشعب الإيراني "ولن تكرر الخطأ الذي ارتكبه المجتمع الدولي في عام 2009 بعدم الوقوف لجانب الإيرانيين".

وإتهمت هايلي طهران بمنع وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات التي تسمح بسماع أصوات المواطنين الإيرانيين.

وإجتاحت موجة عارمة من التظاهرات عشرات المدن في إيران منذ الخميس الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي البطالة والفساد، ودارت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أودت حتى الآن بحياة 20 شخصا، فيما اعتقل المئات.