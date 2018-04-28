برنامج إيران الصاروخي ضمن مباحثات بومبيو في المنطقة

دعت الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين ودول العالم أجمع إلى فرض عقوبات على إيران لكبح برنامجها الصاروخي "الذي يشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين".

وقال بريان هوك المستشار السياسي المرموق لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في حديث للصحافيين في العاصمة السعودية الرياض، السبت، "نحث دول العالم على معاقبة إي فرد أو كيان مرتبط بالبرنامج الصاروخي الإيراني".

وأضاف هوك، الذي يتفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين على إجراء تغييرات في الاتفاق النووي مع إيران، أن "برنامج طهران الصاروخي سيكون موضوعا رئيسيا على طاولة محادثات الوزير بومبيو، يوم الأحد، مع المسؤولين السعوديين والإسرائيليين".