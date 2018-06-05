الخزانة الأميركية: لا تتيحوا لإيران أن تستغلكم

دعت وزارة الخزانة الأميركية حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها والقطاع الخاص إلى العمل بجد لضمان ألا تستغلهم إيران لتمويل "أنشطتها الشريرة" في المنطقة.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة سيغيل بانديلير في خطاب يوم الثلاثاء إن "النظام الإيراني سيخدع شركاتكم ويقوض سلامة أنظمتكم المالية ويعرض مؤسساتكم لخطر عقوباتنا القوية، وكل ذلك من أجل تمويل الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والجماعات الإرهابية".

وأضافت بانديلير "سنطبق ضغوطا مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني. سلطاتنا الاقتصادية القوية ستمنح النظام خيارا واضحا: إما تغيير دعمه غير المقبول للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار وانتهاكات حقوق الانسان، أو مواجهة كارثة اقتصادية".

وفي 8 آيار/ مايو الماضي، تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى في عام 2015 للحد من برنامجها النووي.

وأعلن إعادة فرض العقوبات التجارية على طهران، وهدد الدول والشركات التي تستمر في التعامل معها، من مواجهة المصير ذاته.