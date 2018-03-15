مسؤول: تحطم مروحية أميركية غرب العراق

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتحطم مروحية أميركية الخميس قرب مدينة القائم التي تقع على بعد حوالي 400 كيلو متر شمال غرب العاصمة العراقية بغداد، وذلك خلال عملية "غير قتالية".

وقال المسؤول للصحافيين إن المروحية كانت تقل سبعة أفراد، لم يحدد هوياتهم، و كانت تحلق بالقرب من سورية.

وأشار إلى أن عملية إنقاذ تجري في الوقت الحالي في موقع الحادث.

وسوف تصدر الوزارة في وقت لاحق بيانا بتفاصيل أوفى حول الموضوع، بحسب المسؤول.

وتعتبر هذه أول مروحية أميركية تسقط في المنطقة عموما منذ تحطم طائرة بدون طيار شمال غرب سورية مطلع عام 2015.

المصدر: الحرة