قرار بتجميد تسليم معتقلين في غوانتانامو إلى بلدانهم

جمدت وزارة الدفاع الأميركية قرارات ترحيل سابقة كانت قد اتخذتها اللجان العسكرية في قاعدة غوانتانامو قبل أربعة أعوام في حق عدد من المعتقلين الذين جرت محاكمتهم في ملفات على صلة بأعمال إرهابية.

​وعزت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون سجون غوانتانامو كوماندر سارا هيغينز القرار الذي تشمل السعودي أحمد عبد العزيز الدربي إلى عدم توافر "ضمانات" باكتمال برامج إعادة تأهيل المحكوم عليهم بتهم الإرهاب وتأكيد عدم عودتهم إلى ممارسة نشاطات إرهابية.

والدربي اعترف بتدبير اعتداء إرهابي ضد ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ قبالة شواطئ اليمن عام 2002.

ولم تنف هيغينز رغبة البنتاغون في إعادة استئناف إجراءات الترحيل فور توافر الظروف المناسبة لها قريبا، على حد تعبيرها.