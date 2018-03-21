ترامب وماكرون يحملان موسكو تبعات تسميم الجاسوس

أكد الرئيسان دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية الأربعاء ضرورة أن تتحمل موسكو تبعات تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في هجوم وقع بمدينة سالزبري البريطانية في الرابع من آذار/مارس الماضي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيسين كررا تضامنهما مع المملكة المتحدة بعد استخدام روسيا أسلحة كيميائية ضد أفراد على الأراضي البريطانية.

وتوافق الزعيمان على ضرورة اتخاذ إجراءات لتتحمل موسكو تبعات" هذا الأمر.

وتقول بريطانيا إن روسيا استخدمت غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يرجع للعهد السوفيتي في الهجوم، وذلك في أول استخدام معروف لمثل هذا السلاح على أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وتنفي موسكو أي دور لها في الواقعة.

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا بسبب الهجوم وردت موسكو بإجراء مماثل.

المصدر: البيت الأبيض