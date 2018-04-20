مكافأة لمن يقدم معلومات عن صحافي أميركي مختطف بسورية

عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة قيمتها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى عودة صحافي أميركي اختفى في سورية عام 2012.

ويعتقد أن أوستن بينيت تايس اختطف أثناء تغطيته للحرب في داريا، وهي إحدى ضواحي دمشق كانت تحت سيطرة مسلحي المعارضة حتى يوم الخميس.

وآخر مرة شوهد فيها تايس كان في فيديو عام 2012، وهو معصوب العينين ويئن من الألم، قبل أن يقتاده مسلحون إلى مكان مجهول.

ومصير تايس لا يزال مجهولا إذ لم تعرف بعد الجهة التي اختطفته أو مطالبها، لكن والديه يعتقدان بأنه لا يزال على قيد الحياة.

وكان تايس يعمل كصحافي مستقل لـشبكة McClatchy الإخبارية عندما تعرض للاختطاف وعمل أيضا لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأميركية بينها واشنطن بوست ومحطة CBS.

تجدر الإشارة إلى أن الصحافي الذي خدم في قوات مشاة البحرية، من مواليد عام 1981 وكان في الـ31 من عمره عندما اختفى في سورية.