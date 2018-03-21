وفد أميركي سيبحث في العراق إعادة نشر قوات البيشمركة

قال المتحدث باسم العشائر العربية في محافظة نينوى مزاحم الحويت إن وفدا أميركيا سيزور أربيل وبغداد الأسبوع المقبل للاتفاق على إعادة نشر قوات البيشمركة في المناطق المتنازعة إلى جانب القوات الاتحادية.

ورأى الحويت في حديث لـ"راديو سوا" أن قوات البيشمركة "حافظت على المناطق عند تحريرها"، وأنه بعد انسحابها بالاتفاق مع حكومة بغداد وقعت جرائم بحق المدنيين.

وأوضح أن ممثلين عن العشائر العربية التقوا مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين لبحث الأوضاع في المناطق التي انسحبت منها تلك القوات.

وتوقع الحويت قرب إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين بغداد وأربيل بإشرف مستشارين أميركيين للتنسيق بين قوات البيشمركة والحكومة العراقية في المناطق المتنازع عليها.

المصدر: "راديو سوا"