واشنطن تجمد جزءا من مساهمتها في ميزانية 'أونروا'

أعلنت الولايات المتحدة تجميد جزء من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وطالبتها بإجراء عملية "إعادة نظر جوهرية".

وقالت وزارة الخارجية في خطاب وجهته للوكالة إنها أرسلت لها 60 مليون دولار (من مجموع 125 مليون دولار)، حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها احتفظت بمبلغ 65 مليون دولار.

وأوضحت أن المساهمات الإضافية مشروطة بإحداث "تغييرات جوهرية".

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت أن واشنطن تتطلع إلى حدوث عملية إصلاح في الوكالة مؤكدة أن الهدف من الاستقطاع "ليس معاقبة أحد".

وقال مسؤول في الوزارة إنه "من دون هذا المال" الذي أفرجت عنه واشنطن لدفع الرواتب في المدارس والمرافق الصحية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة،"فإن عمليات أونروا كانت مهددة".

وأوضح المسؤول أن مبلغ 65 مليون دولار سيتم تجميده حتى إشعار آخر.

وكان ترامب قد ألمح من قبل إلى أن الولايات المتحدة قد توقف المساعدات المالية السنوية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية. وكتب في تغريدة أن واشنطن تعطي الفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام" مع إسرائيل.

المصدر: وكالات