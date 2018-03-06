السفارة الأميركية في أنقرة تفتح أبوابها مجددا

قال المتحدث باسم السفارة الأميركية في أنقرة ديفيد جينر الثلاثاء إنها ستفتح أبوابها مجددا الأربعاء وذلك بعدما أغلقت ليومين بسبب تهديد أمني.

وأوضح جينر أن "السفارة الأميركية في أنقرة ستعمل بشكل طبيعي وتقدم كل الخدمات الاعتيادية".

وأضاف "نقدر الدعم القوي المستمر من الشرطة الوطنية التركية في الحفاظ على أمن منشآتنا وموظفينا".

واعتقلت الشرطة التركية أربعة عراقيين الاثنين للاشتباه بتخطيطهم لمهاجمة السفارة الأميركية.

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أعلنت السفارة الأميركية في أنقرة الأحد أنها ستغلق أبوابها الاثنين على خلفية "تهديد أمني"، وذلك حسب بيان رسمي.

وأضافت السفارة أنها ستعلن إعادة فتحها مجددا "عندما تستأنف أنشطتها".

ولم تكشف السفارة عن طبيعة التهديدات الأمنية التي استدعت وقف عملها في العاصمة التركية.

ووجهت السفارة المواطنين الأميركيين في أنقرة إلى تجنب التجمعات ومبنى السفارة واتخاذ الحيطة والحذر عند التواجد في المزارات السياحية والمراكز التجارية وغيرها من الأماكن المزدحمة.