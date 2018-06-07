سيارة تصطدم ببوابة السفارة الأميركية في صول

قالت وسائل إعلام أميركية وكورية جنوبية إن سيارة اصطدمت ببوابة السفارة الأميركية في صول مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان وقوع هذا الحادث، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن الشرطة اعتقلت السائق (48 عاما)، الذي أبلغها أنه كان يريد اللجوء للولايات المتحدة "لأسباب لها علاقة بكوريا الشمالية".

وأفاد شهود بأن السيارة كانت تسير في الشارع أمام السفارة قبل أن تغير اتجاهها فجأة نحو المبنى.

وقالت الوكالة إن الجزء الأمامي للسيارة تحطم بينما حدثت انحناءات للبوابة الحديدية للسفارة.

ونقلت شبكة إيه بي سي الأميركية عن مصادر في الشرطة القول إن السائق لم يكن مخمورا، من دون إعطاء تفاصيل.