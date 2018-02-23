السفارة الأميركية 'ستنقل إلى القدس في مايو'

أفاد مسؤولان في إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة بأن السفارة الأميركية في القدس ستفتح أبوابها في أيار/مايو 2018 بالتزامن مع الذكرى الـ70 لإقامة دولة إسرائيل.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس نقلا عن المسؤولين اللذين لم يكشفا عن هويتهما، أن الإدارة أبلغت الكونغرس بالخطوة الوشيكة الجمعة، في حين وقع وزير الخارجية ريكس تيلرسون على الخطة الأمنية الخاصة بالسفارة الجديدة الخميس.

وستنظم مراسم الافتتاح منتصف أيار/مايو، وفق المسؤولين. وأعلنت إسرائيل استقلالها في الـ14 من الشهر ذاته 1948.

وذكرت الوكالة أن السفارة ستتألف في البداية من مكاتب قليلة في مبنى تابع للولايات المتحدة.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قد أعلن في وقت سابق أن السفارة ستفتتح في نهاية 2019، فيما سبق لتيلرسون التصريح بأن الخطوة قد تستغرق عدة أعوام.