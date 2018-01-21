السفارة الأميركية: لن نحدث صفحتنا على فيسبوك بشكل مستمر

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد الأحد أنها لن تحدث صفحتها على فيسبوك بشكل مستمر، لمدة لم تحددها.

وأضافت السفارة أن قرارها جاء بسبب "نقص التمويل المؤقت"، في إشارة إلى الإغلاق الجزئي لمؤسسات فدرالية في الولايات المتحدة. ودعت الزائرين إلى متابعة أنشطة السفارة على موقعها بدلا من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

والسفارة الأميركية في بغداد واحدة من أكبر البعثات الأميركية في العالم.

وأدى عدم اتفاق الكونغرس على تشريع يوفر تمويلا مؤقتا لأنشطة الحكومة الفدرالية حتى إقرار الموازنة الأميركية العامة، إلى تعطيل عدد من الدوائر الفدرالية والمؤسسات التابعة لها في الخارج.