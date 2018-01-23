مسؤول أميركي: نتابع تطورات انتخابات الرئاسة المصرية عن كثب

قال مسؤول رفيع المستوى بالخارجية الأميركية الثلاثاء إن واشنطن تتابع "التقارير المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في مصر عن كثب".

وأوضح المسؤول في تصريحات لـ "الحرة": "نحن نؤيد عملية انتخابية موثوقة وفي الوقت المناسب، ونعتقد أن ذلك يحتاج إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة بحرية ومعالجة القيود المفروضة على حرية إنشاء الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير".

ويأتي ذلك في أعقاب احتجاز النيابة العسكرية للمرشح الرئاسي المحتمل ورئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان للتحقيق معه.

وكان الجيش المصري قد اتهم في وقت سابق الثلاثاء عنان الذي أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بارتكاب "مخالفات قانونية صريحة" لقواعد لوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة.

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