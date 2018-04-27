النمو الاقتصادي الأميركي يفوق التوقعات

زاد الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 2.3 في المئة خلال الربع الأول من عام 2018.

وتشكل هذه النسبة زيادة أكبر من توقعات المحللين، الذين تكهنوا بمعدل أقل من 2 في المئة مع تراجع الاستهلاك، ما يزيد الآمال بانتعاش اقتصادي قوي بقية العام.

وهذا المعدل هو أدنى من المعدل الذي سجل في الفصل الرابع من العام 2017 (2.9 في المئة)، والربعين الثاني والثالث (أكثر من 3 في المئة)

وتباطأ إنفاق المستهلكين خلال الربع الحالي إلى 1.1 في المئة من 4 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي.

وعزت بيانات وزارة التجارة الجمعة نمو إجمالي الناتج المحلي للمساهمات الإيجابية من جهة الصادرات والاستثمارات وغيرها.

ويرى محللون أن التباطؤ الحالي مؤقت ويتوقعون ازدياد معدل إنفاق المستهلكين مع انخفاض معدل البطالة (4.1 في المئة) والمكاسب التي تحققت بسبب الاستقطاعات الضريبية التي أقرها الكونغرس في كانون الأول/ديسمبر الماضي.