اتهام 36 شخصا بجرائم احتيال إلكتروني بقيمة 530 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأميركية الأربعاء توجيه اتهامات لـ36 شخصا تورطوا في شبكة احتيال إلكتروني عالمية، أدت إلى خسائر قدرت بقيمة حوالي 530 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن المجموعة التي تعرف باسم Infraud Organization تورطت على نطاق واسع في بيع وتوزيع هويات مسروقة، وبطاقات ائتمان مخترقة، وبيانات مصرفية، وبرامج كمبيوتر خبيثة.

وقالت الوزارة إن هيئات تنفيذ القانون داخل الولايات المتحدة وخارجها ألقت القبض على 13 شخصا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وصربيا وفرنسا وإيطاليا وكوسوفو.

ووصف مساعد وزير العدل بالنيابة جون كرونان هذه الاعتقالات والاتهامات بأنها واحدة من أكبر المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية للشركات في تاريخ وزارة العدل.

المصدر: وزارة العدل