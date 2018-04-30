ارتفاع إنفاق الأميركيين

كشف تقرير لوزارة التجارة الأميركية الاثنين ارتفاع مستوى إنفاق الأميركيين في شهر آذار/ مارس بنسبة 0.4 في المئة، في أعلى معدل خلال ثلاثة أشهر.

وجاء ذلك بعد ثبات في مستوى الإنفاق في شباط/ فبراير وزيادة بمقدار 0.2 في المئة في كانون الثاني/ يناير من هذا العام.

وتمثل هذه الزيادة علامة مشجعة على أن النمو الاقتصادي الذي تباطء في الربع الأول من العام سيتسارع في الربع الثاني، حسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وكانت وكالة رويترز قد قالت الأسبوع الماضي إن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في شهر نيسان/ أبريل، في علامة على "قوة كامنة في الاقتصاد رغم دلائل على تباطؤ النمو في الربع الأول من العام".

المصدر: وكالات