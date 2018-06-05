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من أميركا

مساع في الكونغرس لتقييد فرض رسوم على الواردات

الرئيس دونالد ترامب

يسعى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى طرح مشروع قانون يفرض على الإدارة الأميركية الحصول على موافقة الكونغرس قبل فرض أي رسوم جمركية على الواردات، حسبما أفادت مراسلة "الحرة" رنا أبتر.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن قبل شهر تقريبا عن نيته فتح تحقيق حول ما إذا كان استيراد السيارات أضر بأسواقها في الولايات المتحدة، ملوحا برفع الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات بأكثر من 25 في المئة، على أسس متعلقة بالأمن القومي الأميركي.

وقد دخل مطلع الشهر الجاري حيز التنفيذ قرار الإدارة الأميركية فرض رسوم نسبتها 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

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