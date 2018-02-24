واشنطن تدعم الجهود الإنسانية للتحالف في اليمن

رحبت الولايات المتحدة بجهود التحالف الذي تقوده السعودية لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.

وكان الائتلاف قد أطلق خطة إنسانیة وافق بموجبها علی تحويل 930 ملیون دولار إلى وکالات الأمم المتحدة بحلول 31 آذار/مارس لدعم خطة الاستجابة الإنسانیة في الیمن لعام 2018.

وقال البيت الأبيض في بيان في وقت متأخر الجمعة إن الولايات المتحدة تقدر استعداد التحالف للمساهمة في إعادة إعمار اليمن بما في ذلك الاستثمار في الموانئ الرئيسية والبنى الأساسية للنقل، والعمل مع الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات غير الحكومية لتلبية احتياجات الملايين من الشعب اليمني اليائس.

وأعرب البيان عن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة السعودية والإمارات على تحقيق هذه الأهداف المهمة، بعد ما يقرب من أربع سنوات من الحرب الأهلية.

كما حث البيان الحوثيين على العمل مع المجتمع الدولي لضمان وصول جميع الإمدادات الأساسية إلى الملايين في المناطق التي يسيطرون عليها.

وشدد على أن تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن والشواغل الأمنية المشروعة لبلدان المنطقة يعتمد على تسوية سياسية للصراع، مؤكدا استعداد واشنطن لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في هذا البلد.

المصدر: البيت الأبيض