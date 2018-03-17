10 مدن أميركية ساحرة ينصح بزيارتها في 2018

عندما تفكر في زيارة الولايات المتحدة للاستمتاع بعطلة أو لاستكشاف الأماكن ربما سيخطر ببالك أسماء مدن وولايات مثل نيويورك، فلوريدا، كاليفورنيا، واشنطن، وغيرها، لكن في الواقع توجد أسماء أخرى غير معروفة ربما ستود زيارتها، خاصة إذا كنت من عشاق السحر والجمال.

موقع فوربس أعد قائمة بأجمل المدن التي نصح بزيارتها في 2018، وهي مدن ربما لم تكتسب شهرة واسعة لكنها تمتلك سحرا خاصا.

لويفيل

إذا أردت أن تقضي وقتا لطيفا تستمتع فيه بالطعام والشراب والموسيقى وكرم الضيافة، فعليك بزيارة هذه المدينة في ولاية كنتاكي، التي تتميز أيضا بفنادقها الجميلة.

فيلادلفيا

عشاق الفن والجمال يجب أيضا ألا تفوتهم زيارة هذه المدينة الأكبر في ولاية بنسلفانيا، وتتميز بمعالمها التاريخية وفنونها ومطاعمها وفنادقها الساحرة.

ديترويت

هذه المدينة بولاية ميشيغن استطاعت استخدام المساحات الواسعة فيها أفضل استخدام، واستبدلت البيوت المهجورة، ما أضفى لمسة جمالية عليها. الهندسة المعمارية في ديترويت أيضا من أهم ما يميزها.

سافانا

سافانا بولاية جورجيا في الجنوب الأميركي تتميز أيضا بتصاميمها المعمارية وتاريخها الغني وسحرها الكلاسيكي. بها منطقة تاريخية ومدرسة شهيرة للفنون.

بورتلاند

رغم أنها تقع بولاية مين في شمال شرق الولايات المتحدة، وتعتبر بعيدة نوعا ما بالنسبة للسائحين، إلا أنها من أفضل الأماكن لقضاء عطلة، خاصة في فصلي الصيف والخريف. تتميز بحاناتها ومطاعمها، خاصة تلك التي تقدم الأسماك.

كولومبوس

هواة المعمار عليهم أيضا زيارة هذة المدينة في ولاية إنديانا، فهي موطن لحوالي 80 بناية حديثة صممها بعض أشهر المهندسين المعماريين في القرن العشرين.

ريتشموند

عاصمة فرجينيا، تتميز بأناقتها وحيويتها وسحر الجنوب بها، وكثرة المطاعم الجديدة التي تفتتح هناك.

لانكستر

هذه المدينة في بنسلفانيا تقع على بعد ثلاث ساعات فقط من نيويورك. ورغم ما تمتاز به من هدوء الريف، لكنها تستضيف أيضا عددا من المطاعم الصاخبة.

بالتيمور

تعتبر من أهم الموانئ الأميركية، ومقصدا سياحيا هاما في ولاية ماريلاند، قريب من العاصمة واشنطن. تتميز بمطاعمها ومعالمها الفنية، ويستضيف متحف بالتيمور للفنون هذا العام مجموعة من العروض الفنية المهمة.

سان أنطونيو

قربها من المكسيك يضفي طابعا مميزا على معالم المدينة الثقافية ومطاعمها وفنونها.