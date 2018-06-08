'أعراض ليس لها تفسير'.. تحذير صحي جديد يشمل الصين

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة تحذيرا صحيا موسعا شمل الصين بأسرها وسط تقارير عن إصابة دبلوماسيين أميركيين هناك بمرض غامض يشبه إصابة في المخ كان قد أثر قبل ذلك على موظفين أميركيين في كوبا.

وكان بيان سابق في أيار/مايو قد خص مدينة قوانغتشو بجنوب الصين كموقع للتحذير الصحي.

وأكدت وزارة الخارجية في وقت سابق أن موظفا أميركيا يعمل في قنصليتها في قوانغتشو "يعاني مشكلة طبية" وأنها أرسلت فريقا لفحص الموظفين وأسرهم هناك.

وقالت الحكومة الأميركية الأربعاء إنها أعادت مجموعة من تلك القنصلية إلى الولايات المتحدة لإجراء المزيد من الفحوص وإنها توفر الفحص في السفارة الأميركية في بكين أو القنصليات الأخرى في الصين لكل من يطلب الخضوع له.

وتوجد قنصليات أمريكية في مدن تشينغدو وشنغهاي وشينيانغ ووهان في الصين.

وجاء في البيان الجديد أن نطاق التحذير الصحي تغير من قوانغتشو إلى "سائر أنحاء البلاد".

وحذر البيان من "أعراض بدنية أو حالات وظواهر سمعية أو حسية ليس لها تفسير". وقال إن من أعراض المرض الدوار والصداع والطنين والإعياء واضطرابات الإدراك ومشكلات الإبصار ومتاعب الأذن وفقدان السمع وصعوبة النوم.

وقالت الصين إنها أجرت تحقيقا شاملا بشأن الحالة الأولى التي تحدثت عنها الولايات المتحدة ولم تجد أي أسباب أو أدلة تفسرها.