واشنطن: ماضون في رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الإدارة الأميركية ستمضي قدما في اقتراحها بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على ما قيمته 50 مليار دولار من السلع المستوردة من الصين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب يخطط لاتخاذ "خطوات متعددة" لحماية التكنولوجيا المحلية والملكية الفكرية من "ممارسات تجارية تمييزية ومرهقة من جانب الصين".

وأضاف:

"لحماية أمننا القومي، ستنفذ الولايات المتحدة قيودا محددة على الاستثمار وستعزز ضوابط التصدير على الأشخاص والكيانات الصينية فيما يتعلق باكتساب التكنولوجيا المهمة صناعيا".

China has aggressively sought to obtain technology from American companies and undermine American innovation and creativity.



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سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للواردات الخاضعة للتعرفة بحلول 15 حزيران/يونيو. وسيتم تفعيل هذه التعرفة "بعد ذلك بوقت قصير".

وسيتم الإعلان عن قيود الاستثمار المقترحة بحلول 30 حزيران/يونيو وسيتم تفعيلها أيضا في وقت لاحق، حسب البيان.

وتسعى الولايات المتحدة لخفض عجزها التجاري مع الصين إلى نحو 200 مليار دولار بعد أن بلغ في العام الماضي وحده 375 مليار دولار.

وفي أبريل/ نيسان الماضي نشرت واشنطن قائمة تضم 1300 منتج صيني قالت إنها تعتزم فرض رسوم إضافية عليها. وفي الشهر ذاته ردت الصين باجراء مماثل، يشمل أكثر من 100 منتج أميركي.

ومن المتوقع أن يصل وزير التجارة الأميركي ويلبر روس إلى بكين يوم السبت للمساعدة في تخفيف حدة التوتر التجاري بين البلدين.