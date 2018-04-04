ترامب: لا حرب تجارية مع الصين

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تخوض حربا تجارية مع الصين، وذلك بعد فرض البلدين تعريفات جمركية على بضائع بعضهما.

وأضاف في تغريدة أن الوضع الراهن لا يمكن أن يبقى على حاله، إذ تؤدي التعاملات مع الصين إلى عجز تجاري سنوي يبلغ 500 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار دولار أخرى يخسرها الاقتصاد الأميركي جراء سرقة حقوق الملكية الفكرية.

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي بعد أن أعلنت بكين الأربعاء عزمها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25 في المئة على فول الصويا والطائرات والسيارات وسلع أخرى من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار، بعد ساعات على كشف واشنطن لائحة بمنتجات صينية تنوي اخضاعها لرسوم استيراد.

وأعدت وزارة التجارة الصينية لائحة تضم 106 منتجات ستشملها هذه الرسوم، وقالت إن موعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ سيعلن لاحقا.

وتشكل الرسوم الجديدة تصعيدا تجاريا واضحا بين الصين والولايات المتحدة.

وتبلغ قيمة السلع التي فرضت عليها رسوم 100 مليار دولار تشكل 17 في المئة من 580 مليارا من المبادلات التجارية الثنائية التي سجلت في 2017.