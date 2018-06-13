عطاء الأميركيين الإنساني بالأرقام

تجاوزت قيمة التبرعات الخيرية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي عتبة الـ400 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق، مدفوعة بتصاعد قيمة سوق الأوراق المالية والهبات السخية من أصحاب المليارات.

وكشف تقرير لمؤسسة Giving USA أن التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات وصلت إلى 410 مليارات في 2017، وهي قيمة تزيد عن الإنتاج المحلي الإجمالي لعدة دول بينها إسرائيل وأيرلندا.

وزاد إجمالي التبرعات بنسبة 5.2 في المئة عن التقديرات التي لم تتجاوز 389.46 مليار دولار في 2016.

وقالت أغي سويني، رئيسة المؤسسة التي تعد التقرير السنوي، إن "عطاء الأميركيين الذي حطم رقما قياسيا في 2017، يكشف أنه حتى في أوقات الانقسام يبقى التزامنا بالعطاء للإنسانية ثابتا".

وشهدت التبرعات للمؤسسات ارتفاعا بنسبة 15.5 في المئة بفضل هبات من كبار المتبرعين الذين قدموا بسخاء لمؤسساتهم الخيرية، بما في ذلك ملياري دولار من المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مايك زكربيرغ وزوجته برسيلا تشان ومليار دولار من الرئيس التنفيذي لشركة Dell مايكل ديل وزوجته سوزن.

وشملت الميادين التي شهدت زيادة بأكثر من ستة في المئة، التعليم والصحة والفن والثقافة والبيئة والرفق بالحيوان ومنظمات المجتمع المدني، مثل تلك التي تعمل في مجال الحقوق والحريات المدنية وحقوق المستهلك.

وعلى الرغم من الرقم القياسي المسجل، لم يكن مستوى سخاء المواطنين الأميركيين عند أعلى معدلاته في 2017، إذ شكلت تبرعات الأفراد اثنين في المئة من الأجور بعد اقتطاع الضرائب، في حين كان مستواها عند 2.4 في المئة في عامي 1978 و2000.

وقالت أستاذة الاقتصاد أونا أوسيلي في "كلية عائلة ليلي للعطاء الخيري" بجامعة إنديانا، والتي أجرت البحث وكتبت التقرير السنوي، إن البحث كشف أن عدد الأسر الأميركية التي تقدم تبرعات خيرية تراجع بشكل مطرد في السنوات الأخيرة من 67 في المئة في عام 2000 إلى 56.6 في المئة في 2015.