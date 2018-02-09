ترامب يوقع قانون الموازنة

وقع الرئيس دونالد ترامب صباح الجمعة مشروع قانون الموازنة الفدرالية بعد ساعات على إقراره في الكونغرس إثر مناقشات طويلة في مجلسي الشيوخ والنواب وإغلاق حكومي وجيز.

وكتب الرئيس ترامب على حسابه في تويتر "وقعت مشروع القانون للتو. جيشنا سيكون الآن أكثر قوة من أي وقت مضى. نحب ونحتاج إلى جيشنا وأعطيناهم كل شيء وأكثر. يحدث هذا لأول مرة خلال فترة طويلة. وهذا يعني أيضا مزيدا من الوظائف".

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2018

تحديث (8:50 ت.غ)

أقر الكونغرس الأميركي فجر الجمعة مشروع قانون الموازنة الفدرالية لعامين بقيمة 300 مليار دولار يتضمن زيادة مخصصات وزارة الدفاع بنحو 160 مليار دولار وتخصيص حوالي 128 مليار دولار للبرامج غير العسكرية و80 مليار دولار لمساعدة تكساس وفلوريدا وبورتو ريكو في التعافي من الأعاصير التي ضربتها الصيف الماضي.

ووافق مجلس النواب على مشروع بعد ساعات من إقراره في الشيوخ. ويحتاج المشروع إلى توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه حتى يصبح قانونا نافذا.

وحصل المشروع على تأييد 78 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين مقابل معارضة 28 آخرين. ونال المشروع موافقة 240 من أعضاء مجلس النواب مقابل رفض 186 آخرين.

وكان السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي قد عطل عملية التصويت في المجلس بسبب اعتراضه على زيادة الدّين الحكومي وقدم تعديلا لم ينل الموافقة.

وأغلقت الحكومة الفدرالية جزئيا بعد منتصف الليل بتوقيت واشنطن إثر نفاد تمويلها بموجب قانون تمويل مؤقت أقره الكونغرس قبل ثلاثة أسابيع.

مزيد من التفاصيل في تقرير زيد بنيامين مراسل "راديو سوا" في واشنطن.