جمهوريو النواب يطروحون مشروعا مؤقتا لتمويل الحكومة

تتواصل في الكونغرس المناقشات للتوصل إلى صيغة توافقية نهائية بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن ميزانية عام 2018.

وتنتهي الخميس مهلة التمويل المؤقت الذي أقره الطرفان نهاية الشهر الماضي بعد إغلاق جزئي استمر ثلاثة أيام.

وفيما لم تتبق سوى ثلاثة أيام على انقضاء المهلة، ينذر اختلاف وجهات النظر بين الحزبين بمواجهة أخرى، لا سيما بعد طرح الجمهوريين في مجلس النواب مشروعا مؤقتا جديدا لتمويل الحكومة، وعد الديموقراطيون في مجلس الشيوخ بعرقلته.

وينص المشروع الذي وصفه النائب الجمهوري مارك ميدوز بـ"الجيد"، على تمويل الحكومة مؤقتا حتى الـ23 من آذار/ مارس القادم.

ويتضمن المشروع تمويلا لوزارة الدفاع لمدة عام، من شأنه تعزيز الانفاق العسكري.

غير أن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر أبدى اعتراضه على المشروع وقال إنه سيقود "إلى طريق مسدود"