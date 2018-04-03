تبحث عن وظيفة في أميركا؟.. هذه أفضل الولايات

ترتبط عادة فكرة الإقامة في مكان ما بمدى توفر فرص عمل، وهو من أهم العوامل الرئيسية التي تدفع الأميركيين لتفضيل العيش في ولاية ما دون غيرها.

وإذا كنت أيضا تنوي الانتقال للعيش في أميركا، إليك قائمة نشرها موقع usnews.com الثلاثاء بأفضل الولايات لإيجاد فرص عمل.

وقال تقرير للموقع عن الموضوع إن معدل البطالة على المستوى العام بلغ 4.1 في المئة، لكن بعض الولايات سجلت مستوى أقل من هذا، وصل إلى ما دون 3 في المئة في بعض الحالات.

إليك القائمة التي نشرها الموقع واستندت إلى معدل البطالة في هذه الولايات ومعدل مشاركة القوى العاملة (نسبة القوة العاملة إلى عدد السكان)، ومدى التغير في نسبة البطالة في السنوات الأخيرة.

1- هاواي

احتلت المركز الأول كأفضل ولاية أميركية في التوظيف، فنسبة البطالة بها 2 في المئة فقط، وهو أقل معدل بطالة في الولايات المتحدة، بحسب التقرير.

نسبة قوة العمل في هاواي 62.3 في المئة.

أبرز قطاعات التوظيف فيها هي شركة ألتريس أندستريال للتوظيف، ومركز كابيولاني الطبي، والشرطة.



2- نورث داكوتا

جاءت في المرتبة الثانية، إذ إن معدل البطالة بها لم يتجاوز 2.6 في المئة، بينما بلغت نسبة قوة العمل 70 في المئة، وهي أعلى نسبة قوة عمل في كل الولايات.

3- كولورادو

جات في المركز الثالث بمعدل بطالة 2.9 في المئة ونسبة قوة عمل 67.2 في المئة.

قطاع التكنولوجيا في كولورادو شهد نموا في الفترة الماضية، وقد أضاف 6350 وظيفة في 2017.

4- يوتا

شهدت يوتا خلال الفترة الماضية نموا في الوظائف بقطاعات البناء والترفيه والفنادق.

معدل البطالة في يوتا 3.2 في المئة وقوة العمل فيها 68 في المئة.

5- نيوهامشر

معدل البطالة هناك 2.7 في المئة ونسبة قوة العمل من عدد السكان 67.4 في المئة. أبرز قطاعات التوظيف مركز دارتموث هيتشكوك الطبي، وفيدليتي إنفستمنت للخدمات المالية، ومستشفى كونكورد.

6- نبراسكا

من الولايات التي احتلت مرتبة متقدمة إذ تتميز بمعدل بطالة 2.7 في المئة فقط وبقوة عمل 69.1 في المئة. بينت آخر الأرقام الواردة من نبراسكا أن غالبية الوظائف المتاحة هي في قطاعي التجزئة والتعليم.

7- مينيسوتا

نسبة البطالة بها 3.1 في المئة، وقوة العمل 69.4 في المئة.

أهم جهات التوظيف على الترتيب هي مايو كلينك، والوظائف الحكومية الخاصة بالولاية، والوظائف الفدرالية، وشركة الخدمات الصحية آلينا هيلث سيستم، ومتاجر تارغت.

8- آيوا

نسبة البطالة بها 2.9 في المئة، وقوة العمل 67.5 في المئة.

قطاع التصنيع بها يتقدم على القطاعات الأخرى من حيث فرص العمل المتاحة.

9- ماساتشوستس

نسبة البطالة في هذه الولاية تبلغ 3.6 في المئة، ونسبة المشاركة في قوة العمل 67.3 في المئة.

دخل حيز التنفيذ في الولاية مؤخرا قانون يوفر مزايا قانونية للمرأة الحامل والمرضعة في بيئة العمل.

10- ويسكونسن

بمعدل بطالة 3.2 في المئة، وقوة عمل تبلغ 66.5 في المئة، احتلت الولاية المركز العاشر في القائمة. وكان حاكمها سكوت ووكر قد أجرى تعديلات على برامج المساعدة الحكومية، ورأى أنها ستزيد قوة العمل.

وعلى سبيل المثال أصبح مطلوبا من الأشخاص الذين يتلقون مساعدات ولا توجد عوائق تمنعهم من العمل أن يعلموا 30 ساعة أسبوعيا.

المصدر: usnews.com