هايلي: روسيا مسؤولة عن تسميم الجاسوس في بريطانيا

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء، إن روسيا "مسؤولة عن تسميم الجاسوس في بريطانيا".

وأضافت هايلي أن "هذه ليست حادثة منعزلة" وأشارت إلى تضامن بلادها الكامل مع بريطانيا.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء سلسلة من العقوبات ضد روسيا تشمل طرد 23 دبلوماسيا وتجميد الاتصالات الثنائية معتبرة أن موسكو "مذنبة" بتسميم جاسوس روسي سابق على أراضي المملكة المتحدة.

وأعرب السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر خلال الاجتماع عن دعم باريس الكامل للندن، من دون اتهام موسكو بشكل مباشر بالمسؤولية عن الهجوم ضد سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) اللذين عثر عليهما فاقدي الوعي في سالزبري جنوب غرب إنكلترا في الرابع من آذار/مارس الماضي.