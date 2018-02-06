القوات الأميركية توسع حملتها ضد طالبان في أفغانستان

أطلقت القوات الأميركية في أفغانستان حملة جوية جديدة ضد طالبان في شمال البلاد.

وقال الجيش الأميركي في بيان الثلاثاء إنه بدأ الجمعة سلسلة جديدة من الضربات الجوية الدقيقة تستهدف مواقع يشتبه في أنها تستخدم لتدريب المسلحين في ولاية باداخشان.

وجاء في البيان أن الهدف من الحملة هو "الحيلولة دون التخطيط أو التدرب على الأعمال الإرهابية قرب الحدود مع الصين وطاجاكستان".

وقد دمرت الغارات عربات سرقت من الجيش الأفغاني واستخدمها المسلحون لنقل العبوات الناسفة.

ونقل البيان عن قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون قوله إن "طالبان ليس لديها مكان للاختباء"، مضيفا: "لن يكون هناك أي ملاذ آمن لأي جماعة إرهابية ترغب في إلحاق الأذى والدمار بهذا البلد".

تجدر الإشارة إلى أن الغارات الأميركية قلصت مصادر تمويل طالبان وملاذاتها الآمنة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد دعا في الآونة الأخيرة إلى القيام بـ"عمل حاسم" ضد الحركة وقال إن "وحشية طالبان لن تنتصر".