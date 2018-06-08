واشنطن: سنكثف القتال ضد داعش في أفغانستان

قال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون إن قرار حكومة كابل وقف الهجمات من جانب واحد ضد طالبان يعطي القوات الأميركية فرصة لتكثيف الهجمات ضد جماعة متطرفة تابعة لداعش في شرق أفغانستان.

وأدلى نيكولسون بهذه التصريحات للصحافيين الجمعة على هامش اجتماع لوزراء دفاع حلف الأطلسي في بروكسل حيث كان يطلعهم على أحدث المستجدات بشأن الحرب ضد طالبان.

وأضاف نيكولسون أنه لا يستطيع التنبؤ بما إذا كانت طالبان ستنضم إلى وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس أشرف غني هذا الأسبوع أم لا، و أعرب عن قلقه من أن وقف إطلاق النار من جانب واحد من شأنه أن يمنح طالبان متنفسا لإعادة تنظيم صفوفها وإعادة التسلح.