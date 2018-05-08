واشنطن: على الشركات الألمانية وقف أنشطتها في إيران

دعا السفير الأميركي في برلين ريتشارد غرينيل الشركات الألمانية إلى وقف أنشطتها في إيران، إثر قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران.

وقال غرينيل في تغريدة على حسابه بتويتر مساء الثلاثاء "إن العقوبات الأميركية تستهدف قطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني، ويتعين على الشركات الألمانية التي تتعامل مع إيران، أن تخفض فورا مستوى عملياتها حتى الوقف التام".

As @realDonaldTrump said, US sanctions will target critical sectors of Iran’s economy. German companies doing business in Iran should wind down operations immediately. — Richard Grenell (@RichardGrenell) May 8, 2018

وفي وقت سابق الثلاثاء حذر اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية من أن شركات أوروبية ستواجه عقوبات في الولايات المتحدة إذا وضع شركاؤها الإيرانيون على قوائم العقوبات الأميركية.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تمسكها بالاتفاق النووي الموقع مع إيران.

وكان ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تقبل "الابتزاز النووي" أبدا.

وقال ترامب إنه سيعيد فرض العقوبات الأميركية على إيران، مطالبا بالتزام عالمي بفرض تلك العقوبات. وأضاف قوله: "سنعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات على إيران وأي دولة تساعدها سيتم فرض عقوبات عليها".