واشنطن تحظر على شركاتها البيع إلى شركة صينية

قالت وزارة التجارة الأميركية الاثنين إن الولايات المتحدة حظرت على الشركات الأميركية بيع معدات اتصالات إلى شركة "زد تي إي" الصينية، بعدما قامت الشركة بشحن معدات اتصالات بشكل غير مشروع إلى إيران وكوريا الشمالية.

وفي العام الماضي، أقرت الشركة الصينية أمام محكمة اتحادية في تكساس بالتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية عن طريق الشحن غير المشروع لبضائع وتكنولوجيا أميركية إلى إيران.

ودفعت الشركة غرامات قدرها 890 مليون دولار إضافة إلى 300 مليون دولار أخرى قد يتقرر فرضها.

وفي إطار اتفاق تعهدت "زد تي إي" التي مقرها شنتشن بتسريح أربعة موظفين كبار ومعاقبة 35 آخرين عن طريق خفض مكافآتهم أو توجيه لفت نظر لهم حسبما أبلغ مسؤولون كبار بوزارة التجارة وكالة "رويترز".

لكن الشركة الصينية أقرت في آذار/مارس بأنها اكتفت بفصل الموظفين الأربعة الكبار دون معاقبة الـ35 الآخرين.