يونيسف: نعجر عن وصف معاناة أطفال سورية

أعربت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف" عن استيائها البالغ لمقتل عدد كبير من الأطفال في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وقالت المنظمة الثلاثاء في بيان تركت فيه عن عمد 10 أسطر فارغة، "لم يعد لدينا كلمات لوصف معاناة الأطفال وغضبنا" مما يجري في الغوطة الشرقية.

وأضافت في البيان الصادر عن المدير الإقليمي للمنظمة جيرت كابيلاري "هل ما زال لدى من يتسببون في هذه المعاناة كلمات تبرر أعمالهم الوحشية؟"

وجاء في حساب يونيسف على تويتر "ما من كلمات يمكنها أن تحقق العدالة لأطفال قتلوا، ولأمهاتهم وآبائهم وأقاربهم".

وتحاصر قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية منذ سنوات، لكن عمليات الحصار والهجمات على المنطقة اشتدت خلال هذا العام.

ومنذ الاثنين لقي ما لا يقل عن 175 شخصا مصرعهم بينهم نساء وأطفال في قصف للقوات النظامية على الغوطة الشرقية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المصدر: وكالات