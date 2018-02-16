الأمم المتحدة تدعو إيران إلى وقف إعدام القاصرين

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إيران إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بارتكاب جرائم عندما كانوا دون سن الـ18.

وقال الحسين في بيان إن السلطات الإيرانية أعدمت في كانون الثاني/يناير الماضي ثلاثة أشخاص بسبب ارتكابهم جرائم قتل عندما كانوا في سن الـ15 أو الـ16، فيما نفذت خمسة إعدامات من هذا النوع في كامل عام 2017.

وجاء في البيان أن مجرمين قصّر من بين 80 محكوما بالإعدام يواجهون خطر إعدام وشيك الآن.

وشدد الحسين على أن إعدام مجرمين قصّر محظور قطعا بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن ظروف الجريمة المرتكبة وطبيعتها.

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وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أن ما من دولة أخرى نفذت هذه النسبة من الإعدامات بحق قاصرين مثل إيران خلال العقدين الماضيين"، رغم توقيعها معاهدة دولية تحظر محاكمة أشخاص يرتكبون جرائم عندما لم يصل عمرهم الـ18، حسب البيان.

.@UNHumanRights chief urges #Iran to immediately halt executions of juveniles on death row

“No other State comes even remotely close to the total number of juveniles who have been executed in Iran over the past couple of decades.”https://t.co/fnSP6cW4cP — UN News (@UN_News_Centre) February 16, 2018

من جهة أخرى، رحب المسؤول الدولي بمشروع قانون أقرته إيران في أكتوبر / تشرين الأول 2017، وتم بموجبه تعديل عقوبة بعض جرائم المخدرات من الإعدام إلى السجن، لكنه أشار إلى أن عقوبة الإعدام الإلزامية ما زالت مطبقة في مجموعة واسعة من الجرائم المتصلة بالمخدرات.