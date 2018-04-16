إدراج عراقيين على قائمة عقوبات دولية

أعلن مسؤول أمني عراقي الاثنين أن بلاده نجحت في إدراج كيانات وأفراد عراقيين ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة تمهيدا لتجميد أصولهم المالية.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن "لجنة مجلس الأمن للجزاءات الدولية بشأن تنظيمي داعش والقاعدة وافقت على إضافة شركة وشخصين عراقيين إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة".

وبناء عليه، أدرجت على القائمة شركة الكوثر للتوسط المالي ومالكها عمر محمد رحيم الكبيسي، إلى جانب سالم مصطفى محمد المنصور المعروف بسالم العفري، وفق المصدر ذاته.

وأوضح الخبير الأمني هشام الهاشمي للوكالة أن الشخصين قتلا خلال المعارك ضد داعش في العراق عام 2016.

وقال المسؤول العراقي إن القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العمل لا يزال مستمرا لإضافة أفراد وشركات على قائمة عقوبات المنظمة الدولية.

وأعلنت القوات العراقية الانتصار الكامل على داعش في كانون الأول/ديسمبر الفائت.