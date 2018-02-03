تقرير أممي: أدلة جوهرية على تعاون عسكري بين كوريا الشمالية وسورية

اتهم تقرير للأمم المتحدة كوريا الشمالية بالتحايل على العقوبات الدولية وتصدير مواد وبضائع يحظر تصديرها بموجب قرارات دولية، وإرسال أسلحة إلى سورية وميانمار.

وقال التقرير الذي أعدته مجموعة من الخبراء في المنظمة الدولية وسلمته للدول الأعضاء في مجلس الأمن، إن هذا التحايل مكن كوريا الشمالية من جني عائدات تقدر بـ200 مليون دولار بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2017.

وأشار التقرير المؤلف من 213 صفحة، إلى وجود مشاريع تعاون عسكري مع كوريا الشمالية تم رصدها في أفريقيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وذكر أن بيونغ يانغ أرسلت شحنات من الفحم لموانئ في دول تشمل روسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام باستخدام أوراق مزورة أظهرت دولا أخرى مثل روسيا والصين كدولة المنشأ للشحنة بدلا من كوريا الشمالية.

تعاون عسكري مع سورية وميانمار

وعثر فريق خبراء الأمم المتحدة كذلك على دليل على التعاون العسكري من جانب كوريا الشمالية لتطوير برامج الأسلحة الكيماوية السورية وتوفير صواريخ بالستية لميانمار.

وجاء في التقرير أن سورية وميانمار تواصلان التعاون مع شركة "كوميد" الكورية الشمالية وهي أكبر شركة لتصدير الأسلحة في البلاد وتم إدراجها على لائحة سوداء للأمم المتحدة.

فريق الخبراء كشف أيضا عن أكثر من 40 شحنة لم يتم الإبلاغ عنها سابقا من كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 لمركز الدراسات والأبحاث العلمية السوري، وهو مركز رئيسي للبرنامج الكيماوي السوري.

وكشف التحقيق عن "أدلة جديدة جوهرية" بشأن التعاون العسكري لبيونغ يانغ مع دمشق، بما في ذلك ثلاث زيارات على الأقل لفنيين كوريين شماليين إلى سورية في عام 2016.

ونفت سورية وجود فنيين كوريين شماليين على أراضيها، وأبلغت الخبراء الأمميين أن المسؤولين الوحيدين الذين تستضيفهم منخرطون في ميدان الرياضة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة على أهمية انخراط الأطراف الرئيسية في أزمة كوريا الشمالية في محادثات "جادة" للبناء على الاختراق الذي تم في العلاقات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية في الآونة الأخيرة.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات كورية شمالية وصينية وعلى أفراد قالت واشنطن إنهم يدعمون نظام بيونغ يانغ وبرنامجها لتطوير الأسلحة النووية.