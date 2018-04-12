الأمم المتحدة: أكثر من مليون ليبي بحاجة لمساعدات إنسانية

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس إن مليونا ومئة ألف ليبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى 85 مليون دولار للاهتمام بهم.

وجاء في بيان عن المنظمة أن هؤلاء الليبيين هم نازحون ولاجئون إضافة إلى العائلات المتضررة من الاشتباكات المسلحة في البلاد.

وحسب إحصاءات المنظمة في الشهرين الأخيرين، هناك أكثر من 165 ألف نازح داخل ليبيا، كما يوجد في ليبيا 51,5 ألف مهاجر.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، انتشرت المجموعات المسلحة وعصابات تهريب السلع والبشر وسادت الفوضى ليبيا التي تتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها في طرابلس في غرب البلاد، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها القائد العسكري في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.