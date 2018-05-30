الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة عراقية وطنية

دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيتش الأربعاء لتشكيل حكومة عراقية وطنية وإطلاق حوار شامل من أجل تحقيق الإصلاحات التي تحتاجها البلاد.

وتحدث كوبيش في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في جلسة مخصصة لبحث الوضع في العراق، عن الانتخابات البرلمانية التي جرت هناك. وأضاف "نحث القادة السياسيين لإعطاء الأولوية لحوار شامل غير طائفي وضمان تشكيل حكومة وطنية حقيقية سريعا، وتعكس إرادة الشعب العراقي"

وأضاف كوبيش أن "من الضروري أن تعمل الحكومة الجديدة ككتلة واحدة وسط الانقسامات الطائفية والعرقية في السعي لمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية".

وعن أجواء العملية الانتخابية قال كوبيتش "جرت الانتخابات في جو هادئ ومستقر على وجه العموم" لكنه أشار إلى أن الانتخابات شهدت "نسبة مشاركة متدنية".