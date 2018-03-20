المفوض السامي لحقوق الإنسان ينفي 'التحيز'

نفى روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، ما ورد في مقال صحافي يتهم الأخير وموظفيه بأنهم "منحازون" ضد الدول العربية بشكل خاص ودول العالم الثالث عموما.

وقال في بيان الثلاثاء إن المقال الذي نشرته جريدة الرأي الأردنية في 18 آذار/مارس الماضي يتضمن "العديد من الأخطاء والافتراضات المغلوطة".

وكان المقال قد أشار إلى أن المفوضية التابعة للأمم المتحدة وتقاريرها "تكاد تخلو من أي انتقاد لسلوك وتصرفات الدول الكبرى، وتلك الغربية على وجه الخصوص... وإذا ما لجأت المفوضية أو المفوض السامي تحديدا إلى انتقاد بعض هذه التصرفات... فإنه يكون انتقادا خجولا وعموميا وعابرا".

ونفى المتحدث هذا الاتهام مؤكدا أن المفوض الحالي "قطع أشواطا في انتقاد الدول الغربية أبعد بكثير مما فعله على الأرجح أي مسؤول آخر رفيع المستوى في الأمم المتحدة".

واعتبر أن المفوض السامي "لم يتوان كذلك عن توجيه الانتقادات اللاذعة، وتسمية الأسماء مباشرة أيضا إلى رؤساء الحكومات ورؤساء الدول" في عدة دول.

وأكد أن المنظمة تعمل على "تعزيز حقوق الإنسان للجميع في كل مكان، وليس على غض الطرف عما يجري في المنطقة ومن حولها أو أي منطقة أخرى في العالم".

وأشار المتحدث إلى أن المفوض السامي وجه انتقادات لدول كبرى، وانتقد أيضا بعض الأحداث والقوانين والسياسات المحددة في البحرين والسعودية واليمن وسورية وإسرائيل وليبيا.