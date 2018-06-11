غوتيريش: قمة سنغافورة يجب أن تهدف للسلام

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إن السلام ونزع السلاح النووي يجب أن يكونا هدف القمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.

وذكر غوتيريش للصحافيين أن "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنهم المساعدة في التحقق من تخلص بيونغ يانغ من برنامجها النووي، إذا طلب منها المساعدة".

وأضاف أن "العالم يتابع عن كثب ما سيحدث في سنغافورة خلال الساعات المقبلة".

وسيبحث ترامب وكيم مطالب القوى الكبرى من بيونغ يانغ للتخلي عن برامجها للتسلح النووي والبالستي خلال اللقاء، وهو الأول الذي يجمع بين رئيس أميركي في منصبه وزعيم من كوريا الشمالية.

وتسعى الولايات المتحدة لإنهاء كوريا الشمالية برامجها العسكرية بشكل كامل، وهي عملية طويلة قد تستدعي وجود خبراء على الأرض للتأكد من التزام بيونغ يانغ بتعهداتها.