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لماذا احتفت إسرائيل بذكرى رحيل أم كلثوم؟

شارع أم كلثوم في القدس

بعد 43 عاما على وفاتها، جاء الاحتفال بذكرى رحيل أسطورة الغناء العربي المطربة المصرية أم كلثوم في شتى أرجاء العالم العربي وكذلك أيضا في إسرائيل.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الرسمية على تويتر مقطع فيديو لحفل إطلاق اسم أم كلثوم على شارع بالقدس عام 2012.

الحفل الذي أقيم آنذاك حضره عمدة مدينة القدس نير بركات وشهد عروضا غنائية.

ووفق الصحفة الرسمية لإسرائيل على تويتر فإن التكريم جاء لـ "عملاقة الطرب الأصيل" كونها "أمست أشهر من نار على علم في العقد الأخير ولا يخلو مهرجان للعود من أغانيها" في هذه الدولة.​

وكانت أم كلثوم، التي رحلت عن عمر يناهز الـ76، أحيت حفلات بالقدس في ثلاثينيات القرن العشرين.

وتحظى أم كلثوم بمكانة رفيعة لدى محبي الطرب الشرقي الكلاسيكي، وتعد من أبرز مطربي القرن العشرين في المنطقة.

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