لماذا احتفت إسرائيل بذكرى رحيل أم كلثوم؟

بعد 43 عاما على وفاتها، جاء الاحتفال بذكرى رحيل أسطورة الغناء العربي المطربة المصرية أم كلثوم في شتى أرجاء العالم العربي وكذلك أيضا في إسرائيل.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الرسمية على تويتر مقطع فيديو لحفل إطلاق اسم أم كلثوم على شارع بالقدس عام 2012.

الحفل الذي أقيم آنذاك حضره عمدة مدينة القدس نير بركات وشهد عروضا غنائية.

ووفق الصحفة الرسمية لإسرائيل على تويتر فإن التكريم جاء لـ "عملاقة الطرب الأصيل" كونها "أمست أشهر من نار على علم في العقد الأخير ولا يخلو مهرجان للعود من أغانيها" في هذه الدولة.​

في ذكرى رحيل كوكب الشرق #ام_كلثوم :تسمية شارع يحمل اسمها في #إسرائيل في هذا الشريط، تكريما لعملاقة الطرب الاصيل، ام كلثوم، يطلق رئيس بلدية اورشليم القدس شارعا على اسم الفنانة الراحلة التي امست اشهر من نار على علم في العقد الأخير ولا يخلو مهرجان للعود من اغانيها pic.twitter.com/7udMpN6m72 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 4, 2018

وكانت أم كلثوم، التي رحلت عن عمر يناهز الـ76، أحيت حفلات بالقدس في ثلاثينيات القرن العشرين.

حفلة ام كلثوم في القدس pic.twitter.com/C4o8DZeog6 — Mohamed Barakat (@elkhaleely) January 20, 2018

وتحظى أم كلثوم بمكانة رفيعة لدى محبي الطرب الشرقي الكلاسيكي، وتعد من أبرز مطربي القرن العشرين في المنطقة.