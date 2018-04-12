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لندن: سننسق مع واشنطن وباريس للرد على هجوم دوما

صور لضحايا الهجوم على دوما في الغوطة الشرقية

اتفقت الحكومة البريطانية في اجتماع بحضور رئيستها تيريزا ماي، الخميس، على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع النظام السوري من استخدام أسلحة كيميائية.

وقال متحدث رسمي باسم الحكومة في بيان إن الحكومة "ترجح إلى حد بعيد" مسؤولية دمشق عن الهجوم الكيميائي الذي وقع في مدينة دوما قبل أيام وأسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا.

وأعلن الاتفاق على ضرورة مواصلة العمل مع الولايات المتحدة وفرنسا للتنسيق بشأن رد دولي على هذا الهجوم.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد كتب على تويتر الخميس أنه لم يتحدث قط عن موعد الهجوم الذي توعد به دمشق انتقاما من هجوم دوما، مضيفا أن الضربة الأميركية قد "تتم قريبا جدا أو ربما بعد حين".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده سترد على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية في دوما "في الوقت الذي نختاره".

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