جهاز جديد يتعرف على المشبوهين في دقيقة

يستعد رجال الشرطة في بريطانيا لتسلم أجهزة مسح ضوئية خلال الأسابيع القليلة المقبلة يمكنها التعرف على المشبوهين في أقل من دقيقة.

وتعمل شرطة غرب يوركشاير البريطانية مع وزارة الداخلية في ذلك البلد على تجربة نظام المسح الضوئي للبصمات الذي سيسمح بالتعرف على المشبوهين في موقع الحادث.

ويتكون الماسح الجديد من جهاز صغير موصول بالهواتف الذكية التي يحملها الشرطيون، باستطاعته أخذ البصمات ومطابقتها مع قاعدة بيانات المشتبه بهم الموجودة لدى الشرطة ودائرة الهجرة.

وقالت وزارة الداخلية السبت إنها تتوقع أن تستخدم 20 قوة شرطة في مختلف أنحاء البلاد الماسح الجديد بنهاية العام.