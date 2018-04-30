بريطانيا.. وزير من أصول مسلمة للداخلية

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية الاثنين تعيين ساجد جاويد وزيرا للداخلية خلفا لآمبر راد التي استقالت الأحد على خلفية الفضيحة حول طريقة تعامل أجهزتها مع مهاجرين غير شرعيين من الكاريبي.

وينتمي جاويد البالغ من العمر 49 عاما إلى حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وهو عضو في مجلس العموم.

شغل المسؤول البريطاني في السابق منصب وزير دولة لشؤون المجتمعات والحكومة المحلية، وكان المدير التنفيذي لدويتشه بانك.

وبهذا يصبح جاويد أول وزير داخلية بريطاني من أصول مسلمة، إذ ولد في مقاطعة لانكشاير شمال غرب بريطانيا لأبوين باكستانيين.

ويؤكد جاويد أصوله المسلمة، لكنه يقول إنه لا يعتنق شخصيا أي دين.