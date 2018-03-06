'تسميم' الجاسوس الروسي.. لندن تحذر موسكو

أكد وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون الثلاثاء أن بلاده سترد "بحزم" في حال تبين أن روسيا تقف وراء الحالة الحرجة التي وصل إليها العميل المزدوج الروسي السابق في بريطانيا.

وأكد جونسون لبرلمانيين العثور على سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي الأحد.

ولم يوجه جونسون أصابع الاتهام لروسيا بعد لكنه وصفها بـ"القوة الخبيثة".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سكريبال تعرض لعملية "تسميم" بمادة غير معروفة في غرب إنكلترا.

ومنحت السلطات البريطانية سكريبال حق اللجوء بعد اتفاق لتبادل الجواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2010.

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا منذ مقتل الجاسوس الروسي السابق ألكسندر ليتفنينكو في لندن عام 2006.

وكان تحقيق بريطاني قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى على الأرجح الضوء الأخضر لقتله.

وأدين سكريبال وهو كولونيل سابق بالمخابرات العسكرية الروسية في روسيا، عام 2006 بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني أم أي 6.

وحُكم عليه بالسجن 13 عاما قبل صدور عفو عنه في عام 2010 في إطار اتفاق لتبادل الجواسيس مع الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية في ذلك الوقت.