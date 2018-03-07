الشرطة البريطانية: الجاسوس الروسي استهدف بغاز أعصاب

أعلن قائد شرطة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية مارك راولي الأربعاء أن العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال تعرض مع ابنته يوليا "لمحاولة قتل بواسطة غاز الأعصاب".

لكن راولي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي لم يحدد نوع الغاز الذي تم استخدامه.

وعُثر الأحد على سكريبال البالغ من العمر 66 عاما، وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، فاقدا الوعي مع ابنته يوليا وعمرها 33 عاما، على مقعد أمام مركز للتسوق في مدينة سالزبوري جنوب غرب المملكة المتحدة، ويخضعان الآن للعلاج في أحد مستشفيات المنطقة وهما في حالة حرجة.