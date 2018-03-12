الجاسوس الروسي.. لندن تمهل موسكو حتى الثلاثاء

أمهلت لندن موسكو حتى نهاية الثلاثاء لتقديم تفسير حول قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري البريطانية.

وفي بيان أمام مجلس العموم قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن غاز الأعصاب الذي أصيب به سكريبال صنع في مختبر عسكري روسي، وأشارت إلى أن "من المرجح جدا" أن تكون موسكو وراء ما حدث للجاسوس الروسي السابق.

وطالبت ماي روسيا بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بإنتاج الغاز المشل للأعصاب أمام المجتمع الدولي.

واستدعت لندن السفير الروسي لديها وطلبت منه توضيحات.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أن تسميم الجاسوس الروسي على الأراضي البريطانية هو اعتداء على المملكة المتحدة.