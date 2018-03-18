بريطانيا: روسيا تخزن غاز أعصاب سرا

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأحد إن روسيا تعمل على تخزين غاز الأعصاب القاتل الذي استخدم في تسميم عميل روسي مزدوج في إنكلترا وإنها تبحث كيفية استخدام مثل هذه الأسلحة في عمليات اغتيال.

وأضاف جونسون في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لدينا دليل بالفعل على أن روسيا لم تكن على مدى السنوات العشر الماضية تبحث فقط في استخدام غاز الأعصاب في الاغتيالات بل كانت أيضا تنتج غاز نوفيتشوك وتخزنه".

وتقول بريطانيا إن روسيا استخدمت غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يرجع للعهد السوفيتي في هجوم على سيرغي سكريبال وابنته يوليا في أول استخدام معروف لمثل هذا السلاح على أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، ونفت موسكو أي دور لها في الواقعة.

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ويعد التعرف على الغاز نوفيتشوك باعتباره السلاح المستخدم، الدليل الذي تستند بريطانيا إليه في تحميل روسيا مسؤولية الهجوم.

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا بسبب الهجوم وردت موسكو بالمثل في حين تدهورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى ما بعد الحرب الباردة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن من المقرر أن يصل مسؤولون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى بريطانيا الاثنين لفحص عينات المادة المستخدمة في الهجوم وستظهر النتائج في غضون أسبوعين.

وأضافت الوزارة أن روسيا إذا كانت تخزن غازات الأعصاب فإن ذلك سيصل إلى حد انتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي وقعت عليها موسكو.